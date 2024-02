Napoli-Barcellona in streaming: dove vedere la partita degli ottavi di Champions League

Oggi, giovedì 21 febbraio 2024 si giocherà la tanto attesa partita tra Napoli e Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. La sfida si preannuncia avvincente e i tifosi delle due squadre non vedono l’ora di assistere a uno spettacolo di alto livello.

Per coloro che non potranno recarsi allo stadio San Paolo per tifare la propria squadra del cuore, ci sono comunque diverse opzioni per poter seguire la partita in diretta comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo si trovino. Infatti, la partita sarà trasmessa in streaming su diverse piattaforme.

Dove vedere Napoli-Barcellona in streaming e tv gratis, cronaca, live

In Italia, Sky Sport detiene i diritti esclusivi per la trasmissione della Champions League e quindi i suoi abbonati potranno guardare la partita in diretta sul canale Sky Sport Uno o in streaming sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, anche gli abbonati a Amazon Prime potranno seguire la partita in streaming grazie alla partnership tra Amazon e Sky Sport.

Ma non è tutto, anche Mediaset trasmetterà la partita in chiaro su Canale 5, permettendo a tutti coloro che non sono abbonati a Sky o Amazon Prime di poter comunque godere dello spettacolo calcistico.

Inoltre, per coloro che si trovano all’estero o che non dispongono di una televisione, esistono diverse piattaforme online che offrono la possibilità di vedere la partita in streaming gratuitamente. Tra queste ci sono siti come RojaDirecta, LiveTV e VIPLeague, che consentono di seguire le partite di calcio in diretta comodamente dal proprio computer o dispositivo mobile.

Insomma, ci sono davvero molte opzioni per non perdersi la partita tra Napoli e Barcellona e per poter tifare la propria squadra preferita durante questa emozionante partita di UEFA Champions League. Che vinca il migliore!