Il match Marsiglia-Shakhtar valido per la UEFA Europa League si terrà oggi, 22 febbraio 2024, e sarà possibile seguirlo in streaming gratuitamente su Sky Sport.

La partita si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere un risultato positivo per avanzare nella competizione europea. Il Marsiglia, squadra francese, dovrà fare i conti con la determinazione dello Shakhtar, squadra ucraina che si è dimostrata competitiva in tutte le competizioni in cui ha preso parte.

Dove vedere Marsiglia-Shakhtar in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi fosse interessato a seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo sia tramite Sky Go, l’applicazione di Sky che consente di guardare i programmi della piattaforma anche da dispositivi mobili, che sul sito internet ufficiale di Sky Sport. Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky, sarà possibile accedere al servizio in modalità pay-per-view.

In alternativa, ci sono altri siti web che offrono la possibilità di vedere la partita in streaming gratuitamente. Tuttavia, è sempre consigliabile fare attenzione a non utilizzare siti che potrebbero essere illegali o potenzialmente dannosi per il tuo computer.

Non perdete l’occasione di assistere a questo entusiasmante incontro di UEFA Europa League e godervi 90 minuti di grande calcio direttamente dal vostro dispositivo preferito. Buona visione!