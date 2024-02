Dove vedere Sampdoria-Monza in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Sampdoria-Monza valida per il campionato Primavera 1 si giocherà oggi, 24 febbraio 2024, e gli appassionati di calcio potranno seguirla sia in tv che in streaming gratuito.

La sfida tra le due squadre sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, il canale televisivo dedicato interamente allo sport, che ha acquisito i diritti di trasmissione della competizione giovanile. Sportitalia si può trovare sul digitale terrestre al canale 60, su Sky al canale 225, su Tivùsat al canale 60 e in streaming sul sito ufficiale della emittente.

Inoltre, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, potranno farlo gratuitamente attraverso la piattaforma online di Sportitalia. Basterà collegarsi al sito web ufficiale della emittente e cercare la sezione dedicata allo streaming live delle partite di calcio.

La partita tra Sampdoria e Monza si preannuncia molto interessante e combattuta, visto che entrambe le squadre hanno dimostrato di essere competitive durante il corso del campionato. I giovani talenti in campo saranno sicuramente pronti a dare il massimo per conquistare i tre punti in palio e dimostrare il proprio valore.

Quindi, non perdete l’occasione di seguire la partita Sampdoria-Monza in diretta su Sportitalia, sia in tv che in streaming gratuito, e godervi uno spettacolo di calcio giovanile di altissimo livello. Buona visione!

