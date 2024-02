Questa sera alle ore 20:30 si terrà la partita Pergolettese-Pro Vercelli valida per il campionato di Serie C. La Pergolettese, reduce da una serie positiva di risultati, cercherà di ottenere una vittoria per continuare a scalare la classifica. Dall’altra parte, il Pro Vercelli si presenterà in campo determinato a portare a casa i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica.

Per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio, sarà possibile seguire la partita in tv su Sky Sport. Il canale dedicato al calcio trasmetterà la partita in diretta, offrendo agli spettatori la possibilità di vedere ogni azione in tempo reale.

Dove vedere Pergolettese-Pro Vercelli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, Sky mette a disposizione il servizio Sky Go, che consente di vedere i propri programmi preferiti su diversi dispositivi come smartphone, tablet e computer. Per accedere a Sky Go, basta avere un abbonamento attivo a Sky Sport.

In questo modo, tutti i tifosi potranno godersi l’emozione del calcio dal vivo comodamente da casa propria, senza perdere neanche un minuto di gioco della partita Pergolettese-Pro Vercelli. Non resta che preparare pop-corn e bibite e godersi lo spettacolo del calcio italiano di Serie C. Forza ragazzi!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.