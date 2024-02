Manchester United e Fulham si scontreranno oggi, 24 febbraio 2024, in un’importante partita di Premier League. Se sei un tifoso delle due squadre o semplicemente un appassionato di calcio, non puoi perderti questo match che si preannuncia emozionante e ricco di colpi di scena.

Se non puoi essere presente allo stadio per tifare la tua squadra del cuore, non preoccuparti: la partita Manchester United-Fulham sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming gratuito.

Per gli abbonati Sky Sport, la partita sarà visibile sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 1 HD a partire dalle ore 15:00. Potrai seguire tutte le azioni salienti del match grazie alla telecronaca degli esperti commentatori di Sky Sport, che analizzeranno ogni dettaglio e ti terranno costantemente aggiornato sulla situazione in campo.

Dove vedere Manchester United-Fulham in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non sei abbonato a Sky Sport, potrai comunque vedere la partita in streaming gratuito attraverso il servizio Sky Go. Basterà scaricare l’applicazione sul tuo dispositivo mobile o collegarti al sito web ufficiale, effettuare il login con le tue credenziali e potrai goderti lo spettacolo del calcio inglese comodamente da casa tua.

Non perdere l’opportunità di assistere a questa emozionante sfida di Premier League tra Manchester United e Fulham. Prepara i pop-corn, siediti sul divano e goditi il grande spettacolo del calcio inglese, grazie alla copertura televisiva di Sky Sport e allo streaming gratuito su Sky Go. Avanti i Red Devils!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.