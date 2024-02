Dove vedere Virtus Francavilla-Monopoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Virtus Francavilla e Monopoli, valida per il campionato di Serie C, si terrà oggi, 26 febbraio 2024. I tifosi e gli appassionati di calcio potranno seguirla comodamente da casa, su diversi canali televisivi e in streaming gratuito.

Per quanto riguarda la trasmissione in televisione, la partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale dedicato interamente allo sport e disponibile sulla piattaforma digitale terrestre e su diverse Pay TV. Gli appassionati che preferiscono seguire la partita in streaming potranno farlo gratuitamente sul sito ufficiale di Sportitalia, che offrirà la diretta streaming della partita.

Inoltre, per chi è abbonato a Sky Sport, sarà possibile seguire la partita tramite la piattaforma streaming Sky Go, che consente di guardare l’evento sportivo in diretta su diversi dispositivi, come smartphone, tablet e computer.

Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita e seguire la partita tra Virtus Francavilla e Monopoli in diretta, comodamente da casa tua, grazie alla copertura televisiva e in streaming gratuito disponibile per tutti gli appassionati di calcio. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.