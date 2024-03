Osasuna e Alaves si sfideranno oggi lunedì 4 marzo 2024, in una partita valida per il campionato di LaLiga spagnola. La partita si giocherà allo stadio El Sadar, con fischio d’inizio alle 21:00.

Se non puoi essere presente allo stadio per tifare la tua squadra del cuore, ci sono diverse opzioni per poter seguire la partita comodamente da casa. La partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e di streaming.

In particolare, la partita sarà trasmessa su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che offre una vasta gamma di eventi sportivi in diretta. Se non sei abbonato a DAZN, non preoccuparti, poiché potrai comunque vedere la partita in streaming gratuitamente, grazie alla possibilità di usufruire del periodo di prova gratuito offerto dalla piattaforma.

Dove vedere Osasuna-Alaves in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, la partita potrebbe essere trasmessa anche su alcuni canali televisivi a pagamento che detengono i diritti di trasmissione della LaLiga in Italia. Per conoscere esattamente dove poter vedere la partita in diretta, ti consigliamo di consultare la guida televisiva del giorno.

Per chi non ha la possibilità di seguire la partita in diretta, sarà comunque possibile rivederla in differita su alcuni servizi di streaming on demand che mettono a disposizione contenuti sportivi.

Quindi, non perdere l’occasione di goderti la partita di LaLiga tra Osasuna e Alaves, e tifa la tua squadra preferita comodamente da casa, grazie alle varie opzioni di visualizzazione disponibili!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.