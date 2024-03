In occasione della partita tra Bayern Monaco e Lazio valida per il campionato di UEFA Champions League, che si terrà oggi martedì 5 marzo 2024, i tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di vedere i loro giocatori preferiti scendere in campo per una sfida emozionante e avvincente.

Per coloro che non potranno essere presenti allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, ci sono diverse opzioni per poter seguire la partita comodamente da casa o in qualsiasi altro luogo ci si trovi.

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in streaming e tv gratis, cronaca, live

In particolare, la partita Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale che ha acquistato i diritti di trasmissione della UEFA Champions League e che offre una copertura completa delle partite del torneo.

Per chi fosse sprovvisto di un abbonamento a Sky Sport, esiste comunque la possibilità di seguire la partita in streaming gratuito tramite il sito ufficiale di Sky Sport, dove è possibile accedere ai contenuti in diretta anche senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in streaming su dispositivi mobili come smartphone o tablet, è possibile utilizzare l’applicazione Sky Go, che consente di accedere ai contenuti di Sky Sport in mobilità.

Insomma, non c’è motivo di preoccuparsi di non poter vedere la partita tra Bayern Monaco e Lazio, grazie alle opzioni offerte da Sky Sport sia in tv che in streaming gratuito. Quindi, preparate i vostri popcorn e godetevi lo spettacolo del calcio internazionale direttamente dal vostro salotto!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.