Turris, preoccupano le condizioni di Casarini: le ultime sul mediano

La Turris dopo la vittoria di misura contro la Casertana si prepara alla difficile trasferta di Monopoli. In Puglia i corallini sono chiamati a confermare le buone cose viste lunedì per continuare a sperare nella salvezza diretta senza passare per i play-out. Leonardo Menichini in vista di questo rush finale sta cercando di recuperare tutte le pedine, tra cui Federico Casarini. Il leader dei corallini però continua a preoccupare lo staff e i suoi tempi di recupero sono ancora da chiarire, dopo l’infortunio subito contro il Taranto.

La Turris aspetta Casarini, le ultime su suo recupero

Federico Casarini arrivato nell’ultimo giorno di mercato invernale è stato subito un leader per la squadra corallina. Menichini gli ha affidato le chiavi del centrocampo e l’ex Avellino non ha deluso le aspettative, diventando un punto di riferimento per squadra e tifosi. Con il Taranto però il centrocampista ha dovuto alzare bandiera bianca a seguito di un brutto colpo alla caviglia che lo ha tenuto fuori in queste settimane. La mancanza del numero 16 in campo si è fatta sentire, con la Turris che ha perso il suo timoniere e ora si contano i giorni che mancano al suo recupero.

Il centrocampista sta continuando il percorso di riabilitazione, la speranza è di riaverlo nell’importantissima partita in programma domenica 24 marzo contro il Catania, in una partita che potrebbe rivelarsi un vero e proprio scontro diretto. Il ritorno tra quasi due settimane, come ribadiamo, è solo una speranza, infatti realisticamente il mediano potrebbe ritornare solamente la settimana dopo, quando i corallini andranno sabato 30 marzo in trasferta in quel di Cerignola.

La situazione sul calciatore però rimane in costante evoluzione, sarà importante seguire tutti gli aggiornamenti che vi daremo appena ci saranno. Casarini però sta facendo di tutto per rientrare il prima possibile e dare una decisiva mano alla Turris per la corsa alla salvezza diretta.