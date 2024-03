Oggi, venerdì 15 marzo 2024, si terrà una delle partite più attese del campionato di Serie C, ovvero Rimini-Pescara. I tifosi sono pronti a tifare per la propria squadra del cuore e a seguire l’evolversi dell’incontro con grande passione e entusiasmo.

Per coloro che non potranno essere presenti allo stadio per sostenere la propria squadra preferita, ci sono diverse opzioni per poter seguire la partita comodamente da casa, in tv o in streaming.

Dove vedere Rimini-Pescara in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Rimini-Pescara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà possibile seguirla sui canali Sky Sport Serie C e Sky Sport Arena.

In alternativa, sarà possibile guardare la partita in streaming gratuito su DAZN. Grazie a questa piattaforma online, i tifosi potranno godersi l’emozione dell’incontro in diretta streaming, su diversi dispositivi come computer, smartphone e tablet.

Quindi, che tu sia un tifoso del Rimini o del Pescara, non perderti l’occasione di seguire la partita in diretta e sostenere la tua squadra preferita. Che vinca il migliore!

