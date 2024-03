La partita Padova-Catania, valida per il campionato di Coppa Italia di Serie C, è in programma oggi martedì 19 marzo 2024. Gli appassionati di calcio possono seguirla in tv o in streaming, gratuitamente anche su Sky Sport e DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa su Sky Sport, canale 202 del satellite, e su DAZN, la piattaforma streaming dedicata allo sport. Entrambi i canali offriranno la possibilità di vedere la partita in diretta e in alta definizione, garantendo un’esperienza di visione di qualità.

Dove vedere Padova-Catania in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, è possibile accedere gratuitamente alla piattaforma Sky Go, disponibile per tutti i clienti Sky, e a DAZN, che offre una prova gratuita per i nuovi abbonati.

In alternativa, per coloro che sono in movimento o non hanno accesso alla televisione o al computer, è possibile seguire la partita in diretta anche tramite l’app mobile di Sky Sport e DAZN, disponibile per smartphone e tablet.

Non perdere l’occasione di vedere Padova e Catania sfidarsi in un emozionante match di Coppa Italia di Serie C, e goditi l’azione in tempo reale su Sky Sport e DAZN, dove potrai seguire la partita gratuitamente e in alta definizione. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.