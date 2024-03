Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche una partita delle Qualificazioni agli Europei 2024, allora non puoi assolutamente perderti il match Georgia-Lussemburgo in programma giovedì 21 marzo 2024.

La partita sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming gratuito, rendendo così più facile per tutti gli appassionati di calcio seguire l’azione ovunque si trovino. In particolare, la partita sarà trasmessa su Sky Sport e DAZN, due delle principali piattaforme sportive in Italia.

Dove vedere Georgia-Lussemburgo in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se sei cliente Sky Sport, potrai vedere il match direttamente sui canali dedicati, mentre se sei abbonato a DAZN potrai accedere alla partita tramite la piattaforma di streaming. In alternativa, se non sei abbonato a nessuna delle due piattaforme, potrai comunque seguire la partita in chiaro su alcuni canali televisivi.

Inoltre, entrambe le piattaforme offrono la possibilità di seguire il match in streaming anche da dispositivi mobili come smartphone, tablet e smart TV, consentendo così di non perdere neanche un minuto di azione, ovunque tu sia.

Quindi, non perdere l’occasione di vedere la partita Georgia-Lussemburgo e tifa per la tua squadra preferita nelle Qualificazioni agli Europei 2024. Che il miglior team vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.