La partita tra Galles e Finlandia, valida per le Qualificazioni agli Europei di calcio, si terrà giovedì 21 marzo 2024 e sarà possibile seguirla in diretta sia in televisione che in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, canale satellitare dedicato allo sport. Chi non è abbonato a Sky Sport potrà comunque seguire la partita in diretta streaming tramite il servizio Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet.

In alternativa, DAZN, servizio di streaming dedicato allo sport, trasmetterà la partita in diretta e sarà possibile seguirla gratuitamente per i nuovi abbonati grazie alla prova gratuita di 30 giorni offerta dalla piattaforma.

Dove vedere Galles-Finlandia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che non possiedono Sky Sport o DAZN, esistono diverse piattaforme di streaming gratuite che trasmettono eventi sportivi in diretta, tra cui Rojadirecta e LiveTV.

Quindi, per tutti gli appassionati di calcio, non c’è scusa per perdersi la partita tra Galles e Finlandia e tifare per la propria squadra del cuore. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.