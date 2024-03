Il prossimo giovedì 21 marzo 2024 gli appassionati di calcio potranno seguire la partita tra Israele e Islanda valida per le Qualificazioni agli Europei di calcio. La sfida si preannuncia interessante e cruciale per entrambe le squadre che cercheranno di ottenere una vittoria importante per raggiungere l’obiettivo della qualificazione al prestigioso torneo continentale.

Per chi desidera guardare la partita in TV, sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport, il canale televisivo che detiene i diritti di trasmissione delle Qualificazioni agli Europei. Gli abbonati a Sky potranno quindi godersi l’incontro comodamente dal divano di casa propria, con la possibilità di accedere anche alla piattaforma streaming di Sky Go per vedere la partita su dispositivi mobili.

Dove vedere Israele-Islanda in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che non dispongono di un abbonamento a Sky Sport, c’è comunque la possibilità di seguire la partita in streaming gratuito. Infatti, la partita tra Israele e Islanda sarà trasmessa anche su DAZN, la piattaforma streaming che offre la possibilità di guardare numerosi eventi sportivi in diretta, inclusi i match delle Qualificazioni agli Europei di calcio. Basterà collegarsi al sito ufficiale di DAZN o scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo per poter seguire la partita in modo completamente gratuito.

In conclusione, non vi sono scuse per non seguire la partita tra Israele e Islanda: sia su Sky Sport che su DAZN sarà possibile godersi l’incontro in diretta, sia in TV che in streaming. Quindi, preparate i popcorn e i vostri gadget preferiti e godetevi un’altra emozionante serata di calcio europeo!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.