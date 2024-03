La qualificazione agli Europei di calcio è sempre uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati di calcio di tutto il mondo. E tra le partite in programma per il 21 marzo 2024, c’è anche il match tra Polonia ed Estonia, che si annuncia un confronto emozionante e ad alto contenuto di spettacolo.

Se sei un tifoso della Nazionale polacca o estone e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita fondamentale per il cammino verso gli Europei, ecco dove potrai seguirla comodamente da casa tua.

La partita tra Polonia ed Estonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione delle Qualificazioni agli Europei di calcio. Quindi, se sei abbonato a Sky Sport, potrai goderti lo spettacolo comodamente dal divano di casa tua.

Dove vedere Polonia-Estonia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Ma se non sei abbonato a Sky, non disperare. Potrai comunque seguire la partita in diretta streaming gratuitamente su DAZN, che ha acquisito i diritti di trasmissione delle Qualificazioni agli Europei di calcio. Basterà collegarti alla piattaforma e goderti la partita in diretta sul tuo smartphone, tablet o computer.

Non perdere l’emozione di questa sfida cruciale per entrambe le squadre e tifare per la tua nazionale preferita. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.