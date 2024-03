La Nazionale portoghese si prepara ad affrontare la Svezia in un’amichevole internazionale FIFA che si terrà giovedì 21 marzo 2024. La partita si preannuncia come un vero e proprio test per entrambe le squadre in vista delle prossime competizioni internazionali.

Se non hai la possibilità di assistere alla partita dal vivo allo stadio, non disperare! Infatti, la sfida tra Portogallo e Svezia sarà trasmessa in televisione e in streaming gratuito su diverse piattaforme.

Dove vedere Portogallo-Svezia in streaming e tv gratis, cronaca, live

In TV, potrai seguire la partita su Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Sarà possibile sintonizzarsi sui canali Sky Sport Football e Sky Sport Uno per non perdere neanche un minuto di gioco.

Se non sei abbonato a Sky, non ti preoccupare: potrai comunque vedere la partita in streaming gratuito su DAZN, che trasmetterà l’amichevole internazionale FIFA tra Portogallo e Svezia. Basterà accedere al sito web o all’applicazione di DAZN per poter gustare la partita comodamente dal tuo dispositivo preferito.

Non perdere l’occasione di assistere a questo interessante confronto tra due grandi nazionali del calcio europeo. Riempi il tuo calendario di appuntamenti e preparati a tifare per la tua squadra preferita in questa entusiasmante amichevole internazionale FIFA!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.