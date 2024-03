La partita Lucchese-Cesena, valida per la Serie C, si giocherà domenica 24 marzo 2024 e sarà un match decisivo per entrambe le squadre. Se sei un grande appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo importante incontro, hai diverse opzioni per poterlo seguire comodamente da casa tua.

La partita Lucchese-Cesena sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport, canale dedicato interamente allo sport, disponibile sulla piattaforma digitale terrestre e sul satellite. Gli appassionati potranno quindi sintonizzarsi su questo canale per seguire tutte le emozioni di questa sfida.

Dove vedere Lucchese-Cesena in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, c’è la possibilità di utilizzare la piattaforma gratuita RaiPlay, che permette di guardare tutti i canali Rai in diretta streaming, inclusa Rai Sport. Basta accedere al sito web o scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo per poter godere dello spettacolo direttamente sullo schermo del proprio smartphone, tablet o computer.

Inoltre, c’è anche la possibilità di utilizzare servizi di streaming a pagamento come Sky Go, DAZN o Now TV, che offrono la possibilità di seguire le partite di Serie C in diretta, oltre a numerosi altri eventi sportivi.

Insomma, non c’è scusa per non seguire la partita Lucchese-Cesena, potrai tifare per la tua squadra preferita comodamente da casa tua, grazie alle varie opzioni a disposizione per vedere il match in tv e in streaming gratis. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.