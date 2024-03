Domenica 24 marzo 2024 si giocherà la partita tra la Fiorentina e l’Inter Femminile, valida per la Serie A Femminile. Sarà una sfida molto attesa dagli appassionati di calcio femminile, in quanto entrambe le squadre sono considerate tra le più forti del campionato.

Per chi vorrà seguire la partita comodamente da casa, ci sono diverse opzioni per poterla vedere in TV o in streaming in modo del tutto gratuito.

Dove vedere Fiorentina-Inter Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

Innanzitutto, la partita Fiorentina-Inter Femminile sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale televisivo della Rai dedicato allo sport. Potrete quindi sintonizzarvi sul canale 57 del vostro digitale terrestre o sul canale 227 di Sky per non perdervi neanche un minuto di gioco.

Coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, potranno farlo tramite il sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basterà collegarsi al sito, cercare il canale Rai Sport e selezionare la diretta della partita Fiorentina-Inter Femminile. In alternativa, potrete scaricare l’applicazione RaiPlay sul vostro smartphone o tablet e guardare la partita in streaming su qualsiasi dispositivo compatibile.

In questo modo, potrete godervi lo spettacolo del calcio femminile italiano comodamente da casa, senza spendere neanche un euro.

Non vi resta che prepararvi per una partita emozionante e tifare per la vostra squadra del cuore. Forza Fiorentina! Forza Inter Femminile!

