La Serie A Femminile è sempre più seguita dagli appassionati di calcio e la partita tra Roma e Sassuolo Femminile in programma per sabato 23 marzo 2024 è sicuramente un imperdibile appuntamento per gli amanti del calcio femminile.

La Roma Femminile, reduce da una buona stagione e determinata a raggiungere risultati importanti, si troverà di fronte al Sassuolo Femminile, una squadra agguerrita e con talento da vendere.

Dove vedere Roma-Sassuolo Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se vuoi seguire la partita in diretta, ecco dove potrai vedere Roma-Sassuolo Femminile in tv e in streaming gratis.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, canale dedicato al calcio italiano, a partire dalle 15:00 di sabato 23 marzo. Se non sei abbonato a Sky, potrai comunque seguire la partita in streaming gratis su RaiPlay, il servizio online della Rai che trasmette in diretta numerosi eventi sportivi.

Inoltre, se sei in possesso di un abbonamento a una piattaforma di streaming sportivo come DAZN, potrai seguire la partita anche su questa piattaforma.

Insomma, ci sono diverse opzioni per non perdere neanche un minuto della partita tra Roma e Sassuolo Femminile e tifare per la tua squadra del cuore. Non ti resta che preparare pop corn e bibite e goderti lo spettacolo del calcio femminile italiano. Buona visione!

