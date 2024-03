La Nazionale di calcio dell’Inghilterra affronterà la Nazionale del Brasile in una partita amichevole internazionale FIFA in programma per sabato 23 marzo 2024. Questo sarà sicuramente un match molto atteso dagli appassionati di calcio di tutto il mondo, considerando il prestigio delle due squadre e il loro talento sul campo.

Se sei tra coloro che non vogliono perdersi questo emozionante incontro, ecco dove potrai vederlo in TV e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Inghilterra-Brasile in streaming e tv gratis, cronaca, live

Innanzitutto, molte emittenti televisive trasmetteranno la partita in diretta. Tra queste, ci sarà sicuramente la Rai, che solitamente offre la copertura delle partite delle Nazionali in chiaro sul canale Rai 1 o Rai 2. Anche altre emittenti internazionali come Sky Sports, BBC e ESPN potrebbero trasmettere la partita.

In alternativa, per chi preferisce seguire la partita in streaming, ci sono diverse piattaforme online che offrono la possibilità di vedere gli eventi sportivi in diretta e gratuitamente. Tra le più popolari, ci sono sicuramente RaiPlay e Sky Go, che permettono di seguire la trasmissione in diretta dei canali Rai e Sky. Altre opzioni potrebbero includere servizi come Live Soccer TV, Rojadirecta o HesGoal.

Indipendentemente da dove deciderai di guardare la partita, si preannuncia uno spettacolo emozionante tra queste due grandi squadre di calcio. Sintonizzati quindi sabato 23 marzo 2024 e preparati a tifare per la tua squadra preferita in questo incontro internazionale così atteso!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.