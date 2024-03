Dove vedere Pergolettese-Novara in streaming e tv gratis, cronaca, live

Domenica 24 marzo 2024 si terrà un’interessante partita di Serie C tra Pergolettese e Novara. Coloro che vorranno seguire questa sfida potranno farlo sia in televisione che in streaming, e ci sono diverse opzioni per farlo gratuitamente.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale dedicato al mondo dello sport che garantisce una copertura completa degli eventi calcistici. Basterà sintonizzarsi sul canale Rai Sport all’orario previsto per non perdere neanche un minuto di gioco.

Dove vedere Pergolettese-Novara in streaming e tv gratis

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, ci sono diverse piattaforme che offrono la possibilità di farlo gratuitamente. Una delle opzioni più popolari è sicuramente RaiPlay, il servizio di streaming della Rai che permette di vedere i programmi del servizio pubblico in diretta e on demand. Basterà accedere al sito web o scaricare l’applicazione per poter seguire la partita in diretta comodamente dal proprio dispositivo.

Inoltre, è possibile che la partita venga trasmessa anche su alcuni siti di streaming sportivi gratuiti e legali, dove sarà possibile vederla senza dover pagare alcun abbonamento. Sarà sufficiente fare una ricerca online per trovare il sito giusto e poter godere della partita.

Insomma, ci sono diverse opzioni per poter seguire la partita tra Pergolettese e Novara in tv e in streaming gratuitamente. Quindi, non c’è scusa per non tifare per la propria squadra preferita e godersi una giornata di calcio senza spendere nulla!

