La Serie C è sempre più avvincente e sabato 23 marzo 2024 ci sarà un match imperdibile tra Pescara e Pontedera. La partita si giocherà alle ore 15:00 e sarà possibile seguirla in tv e in streaming gratuito.

Dove vedere Pescara-Pontedera in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce guardare la partita comodamente da casa propria, sarà possibile farlo su Rai Sport, che trasmetterà la partita in diretta. Basterà sintonizzarsi sul canale Rai Sport per non perdersi nemmeno un minuto di questo emozionante confronto.

Per gli appassionati che preferiscono seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente sul sito web ufficiale della Lega Pro. Basterà collegarsi alla pagina dedicata alla Serie C e cercare il link per lo streaming della partita tra Pescara e Pontedera.

Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in movimento, sarà possibile utilizzare l’applicazione gratuita RaiPlay, che permette di guardare Rai Sport in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Insomma, non c’è scusa per non vedere questo importante match di Serie C tra Pescara e Pontedera. Sia in tv che in streaming, sarà possibile seguire la partita gratuitamente e tifare per la propria squadra preferita. Che vinca il migliore!

