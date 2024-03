Dove vedere Recanatese-Ancona in streaming e tv gratis, cronaca, live

La giornata di Serie C di sabato 23 marzo 2024 si apre con la partita tra Recanatese e Ancona, un match molto atteso dagli appassionati di calcio. Se non potete essere presenti allo stadio per tifare la vostra squadra del cuore, ecco dove potrete seguire la partita comodamente da casa, in televisione o in streaming gratuito.

Per quanto riguarda la televisione, la partita Recanatese-Ancona sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale sportivo della Rai. Potrete quindi sintonizzarvi sul canale 57 del vostro digitale terrestre o sul canale 227 della piattaforma satellitare Sky per vedere la partita in chiaro e gratuitamente. Ricordate di controllare gli orari precisi della trasmissione sul palinsesto Rai Sport per non perdervi neanche un minuto di gioco.

Se preferite seguire la partita in streaming, potrete farlo gratuitamente sul sito web della Lega Pro, che trasmette le partite in diretta sulla propria piattaforma digitale. Basterà collegarsi al sito all’orario della partita e cercare il link per lo streaming della partita Recanatese-Ancona. Potrete quindi godervi il match sul vostro computer, tablet o smartphone, ovunque vi troviate e in tutta comodità.

Non perdete l’occasione di assistere a questo emozionante incontro di Serie C e tifate per la vostra squadra preferita. Grazie alla televisione e allo streaming gratuito, potrete seguire la partita in diretta e tifare per i vostri beniamini anche da casa. Buona visione e Forza Squadra!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.