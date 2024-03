Dove vedere Spal-Carrarese in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il prossimo sabato 23 marzo 2024 si terrà la partita tra Spal e Carrarese, valida per la Serie C. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo incontro, ti forniremo le informazioni su dove poter guardare la partita in tv e in streaming gratuitamente.

La partita tra Spal e Carrarese sarà trasmessa in diretta su Mediaset Premium, canale a pagamento della piattaforma Mediaset. Tuttavia, per coloro che non sono abbonati, c’è la possibilità di guardare la partita gratuitamente in streaming sul sito web di Mediaset Play. Basterà sintonizzarsi sul canale dedicato alla Serie C per seguire l’incontro in tempo reale.

Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in streaming su dispositivi mobili o smart TV, è possibile utilizzare la piattaforma gratuita RaiPlay, che trasmetterà la partita in diretta sul canale dedicato allo sport.

Ricordiamo che è sempre consigliabile verificare le modalità di trasmissione della partita prima dell’inizio dell’incontro, in modo da non perdere nemmeno un minuto di gioco. Che tu sia un tifoso della Spal o della Carrarese, non perderti questo appassionante match e goditi lo spettacolo del calcio in diretta comodamente da casa tua.

