La Serie C è sempre più avvincente e le squadre si stanno giocando il tutto per tutto per conquistare la promozione in Serie B. Sabato 23 marzo si terrà una partita molto importante tra il Messina e il Foggia, due squadre che si trovano ai vertici della classifica e che si contenderanno tre punti fondamentali per la loro corsa verso la promozione.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo match, ecco dove potrai seguire la partita in tv e in streaming gratis.

La partita Messina-Foggia sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale televisivo che si occupa della copertura di molte competizioni sportive italiane. Per vedere il match dovrai sintonizzarti sul canale Rai Sport alle ore 15:00, momento in cui è previsto il fischio d’inizio.

Dove vedere Messina-Foggia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non hai la possibilità di guardare la partita in tv, potrai comunque seguirla in streaming gratuitamente sul sito web della Rai, dove sarà disponibile lo streaming live della partita. Basterà collegarti al sito, cercare la sezione dedicata allo streaming di Rai Sport e cliccare sul match Messina-Foggia per poterlo guardare comodamente dal tuo computer, tablet o smartphone.

Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita e di goderti 90 minuti di grande calcio tra il Messina e il Foggia. Sintonizzati su Rai Sport o collegati al sito della Rai per non perdere neanche un minuto di questa emozionante partita di Serie C.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.