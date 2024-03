Dove vedere Picerno-Latina in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il prossimo sabato 23 marzo 2024 si terrà una partita fondamentale per la Serie C tra Picerno e Latina, due squadre che stanno lottando per ottenere la promozione in Serie B. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo match emozionante, ti informiamo su dove poter guardare la partita in TV e in streaming gratuitamente.

La partita Picerno-Latina sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale sportivo della Rai, che offre una copertura completa delle partite di Serie C. Potrai quindi sintonizzarti sul canale Rai Sport, che trovi gratuitamente sul digitale terrestre o sul satellite, per seguire l’intero incontro comodamente dal divano di casa tua.

In alternativa, se preferisci guardare la partita in streaming, potrai utilizzare il servizio gratuito RaiPlay, disponibile su diversi dispositivi come computer, smartphone, tablet, smart TV e console per videogiochi. Basterà accedere al sito web di RaiPlay o scaricare l’applicazione, cercare il canale Rai Sport e avviare la diretta della partita Picerno-Latina in pochi clic.

Non perdere l’occasione di assistere a questo importante match di Serie C tra Picerno e Latina, e tifa per la tua squadra preferita con la comodità di poter guardare la partita in TV o in streaming gratuitamente. Buon spettacolo e che vinca il migliore!

