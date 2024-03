Olanda-Scozia sarà una partita emozionante da non perdere, soprattutto in vista della prossima Coppa del Mondo FIFA. Se non avete la possibilità di assistere alla partita allo stadio, potete comunque godervela comodamente da casa, in tv o in streaming.

Dove vedere Olanda-Scozia in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Olanda e Scozia si terrà venerdì 22 marzo 2024 e sarà trasmessa in chiaro su alcuni canali televisivi. Potete seguire la partita su Rai Sport, che è disponibile gratuitamente sul digitale terrestre o in streaming sul sito web RaiPlay. In alternativa, potete guardare la partita su Mediaset, su Italia 1 o su Sportitalia, che trasmetteranno in diretta gli incontri internazionali più importanti.

Se preferite seguire la partita in streaming, potete farlo anche tramite diversi siti online che offrono la visione delle partite in diretta, come ad esempio RaiPlay, Sky Go o Now TV. Inoltre, anche su alcuni social media o piattaforme digitali potrebbero essere disponibili dei live streaming della partita.

Quindi, non c’è davvero scusa per non seguire la partita tra Olanda e Scozia, che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Preparatevi a tifare per la vostra squadra preferita e a godervi uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.