Sabato 23 marzo 2024 si terrà la partita tra Vicenza e Legnago Salus, valida per la Serie C, un match che si preannuncia emozionante e pieno di colpi di scena. Ma dove poter vedere questa sfida in tv o in streaming gratuitamente?

Dove vedere Vicenza-Legnago Salus in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per fortuna, c’è una soluzione per tutti coloro che desiderano seguire la partita comodamente da casa propria: la trasmissione dell’incontro sarà infatti garantita su Rai Sport, il canale sportivo della televisione pubblica italiana.

Rai Sport trasmetterà la partita in diretta a partire dalle ore 15:00, permettendo agli appassionati di calcio di non perdersi nemmeno un minuto di gioco.

In alternativa, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, è possibile utilizzare il servizio gratuito offerto dal sito web RaiPlay, che consente di vedere in diretta tutti i programmi trasmessi sui canali Rai, inclusi gli eventi sportivi.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questo interessante match di Serie C tra Vicenza e Legnago Salus. Basta sintonizzarsi su Rai Sport in tv o accedere a RaiPlay tramite il proprio computer o dispositivo mobile e godersi la partita comodamente dal divano di casa propria. Forza ragazzi, Forza Vicenza!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.