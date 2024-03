La partita tra Spagna e Colombia valida per le Amichevoli Internazionali FIFA, in programma venerdì 22 marzo 2024, si prospetta essere un incontro molto interessante e ricco di emozioni per gli appassionati di calcio.

Per chi desidera seguire la partita comodamente da casa, ecco dove poterla vedere in TV e in streaming gratuitamente.

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale gratuito disponibile sul digitale terrestre e sul satellite. Gli appassionati potranno quindi sintonizzarsi su questo canale per non perdersi neanche un minuto dell’incontro.

Dove vedere Spagna-Colombia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Chi preferisce seguire la partita in streaming, potrà farlo gratuitamente tramite il sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basterà accedere al sito, cercare il canale Rai Sport e selezionare la diretta della partita per godersi lo spettacolo comodamente dal proprio dispositivo.

Inoltre, per chi è in movimento o non ha accesso alla TV o al PC, è possibile seguire la partita in streaming su RaiPlay anche tramite l’applicazione disponibile per smartphone e tablet iOS e Android.

Insomma, non c’è scusa per non seguire questo interessante incontro tra Spagna e Colombia e godersi uno spettacolo di calcio internazionale di altissimo livello. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.