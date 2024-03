La nazionale italiana Under 21 scenderà in campo venerdì 22 marzo 2024 contro la Lettonia, in una partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. Se sei un appassionato di calcio e vuoi seguire la partita in diretta, ecco dove potrai vedere il match sia in TV che in streaming gratis.

Dove vedere Italia-Lettonia Under 21 in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, che detiene i diritti di trasmissione delle partite della nazionale italiana Under 21. Potrai quindi sintonizzarti sul canale Rai 2 per seguire la partita comodamente da casa tua, senza dover pagare canoni o abbonamenti.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente sul sito RaiPlay. Basterà collegarti al sito web o scaricare l’applicazione RaiPlay sul tuo dispositivo e cercare il canale Rai 2 per poter godere della diretta del match in comodità.

La partita Italia-Lettonia sarà un’occasione importante per la nazionale italiana Under 21 per continuare il percorso di qualificazione agli Europei Under 21 e per dimostrare il proprio valore sul campo. Non perdere l’occasione di tifare per i nostri giovani talenti e seguire la partita in diretta su Rai 2 o in streaming su RaiPlay. Forza Azzurrini!

