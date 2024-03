La partita di calcio tra la Slovenia e il Portogallo, valevole per le amichevoli internazionali FIFA, si svolgerà martedì 26 marzo 2024. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo match, ecco dove potrai vederlo in TV e in streaming gratuitamente.

In Italia, la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, il canale sportivo della Rai. Potrai quindi sintonizzarti sul canale 57 del digitale terrestre o sul canale 58 del satellite per seguire la diretta della partita. Rai Sport offre una copertura completa degli eventi sportivi, quindi potrai goderti la partita in tutta la sua bellezza e intensità.

Dove vedere Slovenia-Portogallo in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se preferisci seguire la partita in streaming, potrai usufruire del servizio gratuito offerto dal sito web della Rai, RaiPlay. Basta accedere al sito, cercare il canale Rai Sport e avviare la diretta della partita per non perderti neanche un minuto di azione.

Inoltre, potrai anche trovare la partita in streaming sui principali siti che offrono servizi di live streaming sportivo, come ad esempio Rojadirecta, Livetv.sx o VIPLeague. Assicurati di avere una connessione internet stabile e veloce per evitare interruzioni durante la visione della partita.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questa interessante sfida tra due nazionali di calcio di alto livello. Prepara gli snack, prendi il telecomando o il mouse e preparati ad appassionarti a questa partita delle amichevoli internazionali FIFA. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.