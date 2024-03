Dove vedere Mali-Nigeria in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il calcio internazionale torna protagonista con l’amichevole tra Mali e Nigeria, in programma martedì 26 marzo 2024. Entrambe le squadre si preparano per importanti competizioni internazionali e questa partita rappresenta un’ottima occasione per testare le proprie forze e perfezionare le tattiche in vista degli impegni futuri.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa interessante sfida, ecco dove potrai seguirla in diretta, sia in TV che in streaming gratis.

In TV, la partita Mali-Nigeria sarà trasmessa su Rai Sport, il canale sportivo della Rai che offre una copertura completa di eventi sportivi internazionali. Basta sintonizzarsi sul canale 58 del digitale terrestre e godersi il match comodamente dal proprio divano.

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, c’è la possibilità di accedere gratuitamente al servizio RaiPlay, la piattaforma online della Rai che permette di guardare in diretta tutti i programmi trasmessi dai canali Rai. Basta collegarsi al sito web raiplay.it o scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e cercare il canale Rai Sport per seguire la partita live in streaming.

Inoltre, alcuni siti web specializzati nella trasmissione di eventi sportivi in streaming potrebbero offrire la possibilità di seguire la partita Mali-Nigeria gratuitamente, ma ti consigliamo di fare attenzione alla legalità e alla qualità delle trasmissioni offerte da tali piattaforme.

Insomma, non c’è scusa per non seguire la partita Mali-Nigeria e tifare per la propria squadra preferita. Prepara le pop-corn e goditi lo spettacolo del calcio internazionale comodamente da casa tua, sia in TV che in streaming gratis. Non perderti neanche un dribbling, un gol o una parata spettacolare e vivi l’emozione del calcio a 360 gradi!

