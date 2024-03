La partita tra Portogallo e Croazia, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, si giocherà martedì 26 marzo 2024 e sarà un match da non perdere per gli appassionati di calcio.

Dove vedere Portogallo-Croazia Under 21 in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se siete alla ricerca di un posto dove poter seguire questo importante incontro, vi segnaliamo che la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, canale della televisione pubblica italiana dedicato interamente allo sport. Potrete quindi sintonizzarvi su Rai Sport e godervi la partita comodamente dal vostro salotto di casa.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, vi segnaliamo che potrete guardare il match gratuitamente su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai che vi permette di vedere tutti i contenuti televisivi in diretta e on demand.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questa emozionante partita tra Portogallo e Croazia e tifare per la vostra squadra del cuore. Preparate pop corn e bibite, sedetevi sul divano e godetevi lo spettacolo del calcio internazionale Under 21. Buona visione!

