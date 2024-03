Il prossimo martedì 26 marzo 2024 si terrà una partita amichevole internazionale FIFA molto attesa tra la Romania e la Colombia. La sfida si giocherà in Romania e sarà un’ottima opportunità per entrambe le squadre di prepararsi per futuri tornei e competizioni.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo importante match, ecco dove potrai seguirla in tv e in streaming gratuitamente.

In Italia, la partita Romania-Colombia sarà trasmessa in diretta su Rai 2, il canale televisivo pubblico che solitamente copre gli eventi sportivi internazionali. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45, quindi assicurati di sintonizzarti in anticipo per non perderti neanche un minuto di gioco.

Dove vedere Romania-Colombia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente sul sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basterà collegarti al sito e cercare il canale Rai 2 per poter godere della diretta streaming della partita Romania-Colombia comodamente dal tuo dispositivo preferito.

Non perdere l’opportunità di assistere a questa emozionante partita amichevole tra due squadre di livello internazionale come la Romania e la Colombia. Accendi la tv o collegati in streaming e preparati a tifare per la tua squadra preferita!

