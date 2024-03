La partita tra Repubblica Ceca e Islanda, valida per gli Europei Under 21, si giocherà martedì 26 marzo 2024 e sarà uno scontro decisivo per entrambe le squadre che cercano di ottenere la qualificazione alla fase successiva del torneo.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match emozionante, ecco dove puoi seguire la partita in tv e in streaming completamente gratis:

– In tv: la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, il canale sportivo della Rai, che ha l’esclusiva per la trasmissione degli Europei Under 21. Potrai quindi sintonizzarti sul canale 57 del digitale terrestre o sul canale 227 di Sky per goderti il match comodamente dal divano di casa tua.

Dove vedere Repubblica Ceca-Islanda Under 21 in streaming e tv gratis, cronaca, live

– In streaming: se preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente sul sito web della Rai, tramite il servizio RaiPlay. Basterà collegarti al sito, cercare il canale Rai Sport e cliccare sul live per poter guardare la partita in diretta streaming sul tuo computer, smartphone o tablet.

Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita e di goderti un’emozionante serata di calcio con la partita tra Repubblica Ceca e Islanda agli Europei Under 21. Sia in tv che in streaming, avrai la possibilità di seguire l’azione in tempo reale e tifare per i tuoi giocatori preferiti. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.