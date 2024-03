Il prossimo martedì 26 marzo 2024 si disputerà la partita tra la Macedonia del Nord e la Svezia, valida per le Europei Under 21. I fan del calcio non possono assolutamente perdere questo match che promette emozioni e spettacolo.

Per coloro che desiderano seguire la partita comodamente da casa, ci sono diverse opzioni per vedere la diretta in TV e in streaming gratuito. In Italia, la partita sarà trasmessa su Rai Sport, canale disponibile sia sulla televisione digitale terrestre che sul satellite. Per chi preferisce seguire la partita in streaming, il sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it) offrirà la possibilità di vedere la partita in diretta e gratuitamente.

Dove vedere Macedonia del Nord-Svezia Under 21 in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per i tifosi che si trovano all’estero, è possibile utilizzare servizi di streaming come ESPN, Sky Sports o DAZN, che offrono la copertura delle partite di calcio internazionale a pagamento.

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi vuole godersi questo match delle Europei Under 21 tra la Macedonia del Nord e la Svezia. Preparate i pop-corn e mettetevi comodi, perché il calcio sta per regalarci una serata di grande spettacolo e emozioni. Forza Macedonia del Nord, forza Svezia!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.