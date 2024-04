Oggi, martedì 2 aprile 2024, si giocherà una partita molto attesa valida per la Coppa Italia Serie C, tra il Catania e il Padova. Entrambe le squadre si stanno battendo per raggiungere i propri obiettivi stagionali e questa partita è di fondamentale importanza per entrambe.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo emozionante match, ecco dove potrai seguire la partita in tv e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Catania-Padova in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Catania-Padova sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale televisivo dedicato allo sport che solitamente trasmette le partite della Serie C. Quindi, se sei in Italia, potrai sintonizzarti su Rai Sport per non perdere neanche un attimo di questa partita.

Se invece sei fuori casa o non hai la tv a disposizione, potrai seguire la partita in streaming gratuito sul sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basta collegarsi al sito e cercare il canale Rai Sport per goderti la partita in diretta streaming, comodamente dal tuo dispositivo preferito.

Non perdere l’occasione di seguire questo emozionante match tra Catania e Padova, due squadre che si stanno giocando molto in questa stagione della Coppa Italia Serie C. Preparati a tifare per la tua squadra preferita e a goderti una partita intensa e piena di emozioni, sia in tv che in streaming!

