Dove vedere Juventus Under 23-Cesena in streaming e tv gratis, cronaca, live

Juventus Under 23-Cesena è una partita molto attesa dagli appassionati di calcio, soprattutto per gli amanti del calcio giovanile. La sfida, valida per la Serie C, si terrà oggi domenica 7 aprile 2024 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Per chi non può recarsi allo stadio per assistere alla partita, ecco dove poterla vedere comodamente da casa:

– In tv: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale televisivo dedicato allo sport che potrete trovare sul digitale terrestre al canale 57, sulla piattaforma Sky al canale 360 e su Tivùsat al canale 25.

– In streaming: per coloro che preferiscono guardare la partita sul proprio smartphone, tablet o computer, potete accedere al servizio gratuito della Rai, RaiPlay, sul sito ufficiale www.raiplay.it o tramite l’applicazione scaricabile gratuitamente sui vostri dispositivi.

Questa sarà un’occasione unica per vedere all’opera i giovani talenti della Juventus Under 23 e del Cesena, due squadre che si stanno giocando la promozione in Serie B e che daranno il massimo in campo per ottenere i tre punti.

Non perdete l’occasione di seguire questa emozionante partita e di tifare per la vostra squadra preferita. Buona visione a tutti gli appassionati e che vinca il migliore!

