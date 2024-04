La partita tra Udinese e Inter, valida per la Serie A, si terrà oggi lunedì 8 aprile 2024 e sarà possibile seguirla sia in televisione che in streaming gratis.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, canale a pagamento della piattaforma Sky che detiene i diritti per la Serie A.: scopri come guardare il grande calcio internazionale.

Dove vedere Udinese-Inter in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi invece preferisce vedere la partita in streaming, è possibile utilizzare la piattaforma gratuita RaiPlay che trasmette in diretta alcuni eventi sportivi, ma non è garantito che la partita Udinese-Inter sarà disponibile su questa piattaforma. Un’altra opzione è quella di utilizzare servizi di streaming come LiveSoccerTV o Rojadirecta, che offrono la possibilità di vedere le partite in diretta gratuitamente, ma è consigliabile fare attenzione alla legalità dei servizi offerti.

In conclusione, ci sono diverse opzioni per vedere la partita Udinese-Inter in tv e streaming gratis, quindi non c’è scusa per perdersi questo importante match di Serie A.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.