La partita Trento-Pro Vercelli, valida per il campionato di Serie C, si giocherà oggi, sabato 13 aprile 2024. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo match, ecco dove potrai seguirlo in tv e in streaming gratuitamente.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD, il canale della Rai dedicato interamente allo sport. Potrai quindi sintonizzarti sul canale 57 del digitale terrestre o sul canale 227 di Sky per non perderti neanche un minuto di gioco.

Dove vedere Trento-Pro Vercelli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente tramite il servizio RaiPlay. Basterà collegarti al sito web o scaricare l’applicazione sul tuo smartphone o tablet e cercare il canale Rai Sport + HD per poter godere della partita in diretta ovunque tu sia.

La partita tra Trento e Pro Vercelli si preannuncia molto interessante, con entrambe le squadre che lottano per raggiungere i propri obiettivi di stagione. Quindi non perdere l’occasione di seguire questo match e tifare per la tua squadra preferita.

Ricordati che potrai seguire la partita sia in tv che in streaming gratuitamente, quindi non avrai scuse per non tifare e tifare per i tuoi colori. Che la migliore squadra vinca!

