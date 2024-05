Poliziotto napoletano accoltellato a Milano: come sta adesso. L’aggressore era stato espulso per 2 volte

È ancora in gravi condizioni Christian Di Martino, il vice ispettore della Polizia di Stato di 35 anni che è stato accoltellato a Milano durante un inseguimento in cui, stando alle ultime ricostruzioni, stava anche cercando di salvare l’aggressore che stava correndo sui binari e rischiava di essere investito.

Come sta il poliziotto Christian Di Martino

Di Martino, originario di Ischia, è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dove è stato trasportato immediatamente dopo l’accoltellamento, in gravi condizioni. Secondo gli aggiornamenti di questa mattina le sue condizioni sarebbero stabili, dunque ancora gravi: la lama si è infilata per tre volte nella sua carne, lacerando il rene ed il duodeno. I medici lo hanno operato, un intervento chirurgico di circa 7 ore durante il quale ha subìto ben 5 arresti cardiaci.

Cosa era successo

Nella notte tra l’8 ed il 9 maggio la Polfer aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato perché Hasan Hamism, 37 anni originario del Marocco, stava lanciando sassi nella stazione di Milano Lambrate all’indirizzo dei convogli e delle persone. Nonostante fosse stato stordito dal taser, è nato uno scontro fisico in cui ha avuto la peggio il vice ispettore. Anche una donna di 55 anni è stata portata in ospedale, in codice verde, per essere stata colpita alla testa da un sasso. Hamism è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.

L’aggressore Hasan Hamism era stato espulso 2 volte dall’Italia

Hasan Hamism era già noto alle forze dell’ordine: ha precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona. Fu arrestato per prima volta a Napoli nel 2002, quando risultò essere irregolare. Dal 2013 al 2020 è stato detenuto per più volte nei carceri di Poggioreale e Ariano Irpino. Il prefetto di Napoli lo ha espulso per ben due volte dall’Italia, nel 2004 e nel 2012, ma non è chiaro se sia stato effettivamente allontanato dal suolo nazionale per poi rientrare o se non sia mai uscito. Lo scorso 5 maggio, ad ogni modo, fu segnalato a Bologna per resistenza a pubblico ufficiale.