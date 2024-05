Turris, Giannone: “Se Colantonio vende non si sa chi può arrivare. Ho ancora un anno di contratto”

Luca Giannone ai microfoni di Otto Channel, nel programma Focus Serie C è intervenuto sui temi di casa Turris e della Lega Pro in generale. Tra i vari argomenti naturalmente c’è quello della cessione da parte di Colantonio e di un futuro da scoprire. Parentesi anche su Bruno Caneo e sul contratto del calciatore, che scadrà il prossimo anno.

Le parole di Luca Giannone sulla Turris

Le parole di Giannone sulla salvezza: “Dopo tanta sofferenza ce l’abbiamo fatta alla fine. Quest’anno eravamo partiti bene, con una squadra totalmente rinnovata, poi siamo andati incontro a grosse difficoltà dopo 3/4 partite. Abbiamo fatto 9 sconfitte di fila, c’è stato un momento di black-out generale e faticavamo ad uscirne. Poi col cambio di allenatore è cambiato qualcosa, prima eravamo una squadra che faceva la partita, con Menichini invece attendavamo gli avversari, ci siamo ricompattati e siamo arrivati all’obiettivo salvezza”.

Futuro Turris? So che c’è questa possibilità di cessione, come in passato c’è stata. Alcuni sperano che possa rimanere Colantonio perché avere un cambiamento non sai mai cosa puoi trovare incontro. Poi sarà il tempo a dire se la scelta è stata giusta o meno”.

Tra futuro personale e il rapporto con Bruno Caneo

Il rapporto con Bruno Caneo: “Rispetto alla squadra del 2021/2022, lui si è trovato una rosa diversa. I meccanismi due anni fa funzionavano alla grande, quest’anno non tutti i giocatori erano funzionali al suo gioco. Io parlavo spesso con lui ma il mister crede molto nel suo lavoro, quindi per lui cambiare non era la soluzione giusta e forzava col suo modo di giocare. Penso che questa sia stata la grossa differenza”.

Sul suo rendimento altalenante: “Non lo so, sennò risolverei il problema. Nei momenti negativi ci cado dentro e non riesco ad uscirne bene però un vero motivo non saprei dirvelo”. Il futuro di Giannone: “Ho un altro anno di contratto, ma dipende tutto dalla nuova società dovremo vedere. Ripartire da zero è dura, vedremo”.