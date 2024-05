Il Bari si salva ai play-out ma la piazza chiede a gran voce l’addio di De Laurentiis

Finisce la stagione di Serie B del Bari. I pugliesi in una vera e propria stagione da incubo sono riuscito a strappare una miracolosa salvezza ai play-out contro la Ternana riuscendo a vincere in Umbria per 0-3, quando ai padroni di casa bastava anche un pareggio per festeggiare la rimanenza in Serie B. A Bari però non c’è nulla da festeggiare, anzi, alcuni tifosi scesi in piazza hanno aspramente contestato la società e Luigi De Laurentiis, chiedendo l’addio di quest’ultimo, dopo una stagione che ha vissuto di amare contestazioni e risultati al di sotto delle aspettative.

Il Bari si salva ai play-out ma continua la contestazione contro De Laurentiis

Una contestazione durata quasi tutta la stagione, tre allenatori cambiati e un’aggressione al direttore sportivo Ciro Polito (di ritorno dalla sfida contro il Cittadella di un mese fa) con conseguente scorta fissa alle spalle di Luigi De Laurentiis. Questa è la stagione da incubo in casa Bari, condita dai risultati che non sono mai arrivati, scatenando polemiche, voci e delusione dopo che la stagione precedente i biancorossi erano ad un passo dalla Serie A (persa poi per un gol di Pavoletti al 96′ nella finale play-off contro il Cagliari).

La salvezza è arrivata ieri a seguito della doppia sfida contro la Ternana. Dopo l’1-1 del San Nicola che aveva destato paura e preoccupazione, gli uomini di Giampaolo (fratello dell’ex allenatore del Milan tra le tante) sono riusciti a sbancare l’Umbria con un netto 0-3, comandati come sempre da capitan Di Cesare, che ha aperto le marcature ad un minuto dall’intervallo. Il colpo morale e mentale è stato troppo grosso per i padroni di casa che nella ripresa subiscono il secondo e il terzo gol siglati da Ricci e Sibilli. Ma la piazza non festeggia, anzi alcuni tifosi sono scesi in piazza per contestare la proprietà nella speranza di vedere i De Laurentiis lasciare la squadra.