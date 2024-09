Casertana-Turris, al via la prevendita dei biglietti: per i corallini obbligo fidelity card

Al via la prevendita dei biglietti per Casertana-Turris di sabato sera. Obbligo fidelity card per i corallini

Torna in campo la Turris. I corallini sabato sera alle ore 20:45 saranno di scena al Pinto di Caserta per il derby contro la Casertana. Partita che si può definire chiave per i corallini, che successivamente si ritroveranno altri due derby di fila contro il Sorrento e l’infrasettimanale contro l’Avellino. Nella mattinata odierna la Turris ha reso note tutte le modalità di acquisizione della prevendita dei biglietti. Tifoseria dimezzata, complice l’obbligo della fidelity card, tema sempre molto chiacchierato nel mondo dei supporters.

Al via la prevendita dei biglietti di Casertana-Turris: ecco tutte le modalità

La società corallina in mattinata sui propri canali social ha annunciato il via della prevendita. Per chi disponesse di fidelity card, queste sono le modalità per acquistare un biglietto e sostenere i corallini al Pinto per un derby importantissimo.

In classifica i corallini sono sopra di una lunghezza sui padroni di casa, per i falchetti infatti ci sono stati due pareggi ed una sconfitta nelle prime tre giornate. Per i corallini invece due sconfitte e il successo settimana scorsa in casa contro il Latina per 2-0:

www.go2.it “Da oggi è ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per la trasferta della S.S. Turris contro la Casertana! Non perdere l’occasione di seguire la squadra in questo importante match fuori casa. La vendita dei biglietti sarà autorizzata solo ai possessori di Fidelity Card e disponibile tramite il sitoo nei punti vendita autorizzati fino a venerdì 13 settembre alle ore 19:00. Acquista il tuo biglietto e vieni a sostenere la squadra anche in trasferta. Il vostro supporto è fondamentale per portare i nostri colori alla vittoria! Seguiteci sui nostri social per maggiori dettagli e aggiornamenti. Data della partita: 14 settembre

Orario: 20:45 Luogo: Stadio Alberto Pinto, Caserta