Multe automatiche a chi usa il ‘pezzotto’: come funziona la nuova piattaforma

Tempi duri per i fruitori del ‘pezzotto’. La nuova piattaforma Piracy Shield sta infatti affinando le proprie procedure. Dopo la stipula di un protocollo congiunto tra Procura e Guardia di Finanza, sarà adesso possibile far giungere automaticamente le multe a chi guarderà illegalmente le partite di calcio.

Multe automatiche per chi guarda il calcio in streaming col ‘pezzotto’

È stato Massimiliano Capitano, commissario dell’autorità garante, ad annunciare la novità. Chi sarà rintracciato a sfruttare siti e app illegali, verrà subito sanzionato senza più dover attendere l’autorizzazione giudiziaria.

A quanto ammontano le multe per chi utilizza il ‘pezzotto’

Le multe andranno dai 150 ai 5 mila euro. Sono già oltre 1.500 i blocchi eseguiti dall’AGCOM nei confronti di chi sfrutta l’IPTV per seguire in diretta le partite di calcio in modo illegale: 1000 FQDN e 500 indirizzi IP. “La novità più importante è che Piracy Shield funziona grazie anche alla collaborazione non solo con le piattaforme di streaming, ma anche con gli operatori telefonici. L’attività di Piracy Shield è ripresa limitando alcune delle disfunzioni che l’avevano caratterizzata verso la fine del campionato e solo nelle prime due giornate sono stati bloccati 1.000 FQDN e 500 indirizzi IP, ma il numero è cresciuto nella terza e nella quarta giornata di campionato”.