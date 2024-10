La top 10 dei calciatori più pagati nel 2024: Cristiano Ronaldo ‘doppia’ Leo Messi

La rivista specializzata Forbes ha stilato la classifica dei 10 calciatori che guadagneranno di più nel 2024, tra ingaggio e sponsorizzazioni. Inarrivabile Cristiano Ronaldo, che grazie allo stipendio shock di 220 milioni a stagione, nell’anno solare toccherà i 285 milioni di dollari, doppiando Lionel Messi, “fermo” a 135 milioni.

Sul gradino più basso del podio il brasiliano Neymar, che segue a 110 milioni di dollari. Escludendo CR7, è indicativo come nessuno dei dieci abbia mai calcato i palcoscenici di Serie A.

A guidare la classifica dei campionati c’è la Saudi Pro League, con ben 4 giocatori (Ronaldo, Neymar, Benzema e Mané). Segue la Premier League con 3 atleti (Haaland, De Bruyne e Salah). Due per la Liga, o meglio per il Real Madrid (Mbappé e Vinicius Jr) e uno per la MLS (Messi).

Calciatori più pagati del 2024 secondo Forbes: Cristiano Ronaldo shock

Cristiano Ronaldo – 285 milioni di dollari (220 milioni di ingaggio, 65 milioni fuori dal campo);

Lionel Messi – 135 milioni (60 milioni di ingaggio, 75 milioni fuori dal campo);

Neymar – 110 milioni (80 milioni di ingaggio, 30 milioni fuori dal campo);

Karim Benzema – 104 milioni (100 milioni di ingaggio, 4 milioni fuori dal campo);

Kylian Mbappé – 90 milioni (70 milioni di ingaggio, 20 milioni fuori dal campo);

Erling Haaland – 60 milioni (46 milioni di ingaggio, 14 milioni fuori dal campo);

Vinicius Jr – 55 milioni (40 milioni di ingaggio, 15 milioni fuori dal campo);

Mohamed Salah – 53 milioni (35 milioni di ingaggio, 18 milioni fuori dal campo);

Sadio Mané – 52 milioni (48 milioni di ingaggio, 4 milioni fuori dal campo)

Kevin De Bruyne – 39 milioni (35 milioni di ingaggio, 4 milioni fuori dal campo).