La risposta (censurata) di Conte sulle penalizzazioni: “Ognuno ha le sue responsabilità”

La Turris ieri sera ha strappato un ottimo pareggio (con rammarico) nella sfida infrasettimanale contro il Catania. Tanti i complimenti per Conte e i suoi uomini che nonostante il clima paradossale stanno difendendo alla grande i colori corallini.

Il mister nel post partita ha risposto alle varie domande in conferenza stampa, esprimendo la sua su vari temi, tra cui uno in particolare legato alla questione penalizzazioni.

Nel video pubblicato dalla società stamattina però notiamo come questa risposta sia stata “tagliata” in fase di post-produzione. Siamo totalmente contro la “modulazione” a proprio piacimento dell’informazione pubblica e tutti i tifosi devono conoscere le parole dell’allenatore, che possano piacere o no agli organi interni della società. Altrimenti qual è il senso di una conferenza stampa?

La risposta tagliata a Mirko Conte sul tema penalizzazioni in casa Turris

“Sulla situazione paradossale che stiamo vivendo? Queste cose non possono essere gestite da noi, ma da chi compete in questo ambito. Se una società non rispetta le scadenze è normale che ci siano delle mancanze. Ognuno ha le sue responsabilità. La mia preoccupazione è quella di mettere la migliore squadra in campo possibile e farla rendere al 200%. Sul resto non sono io a gestire e non ho nemmeno le competenze per poterlo fare (frase detta sorridendo)”.

Questa è la risposta che non sentirete mai nel video pubblicato dalla società che viene tagliato un attimo prima di questa domanda. Noi di Vesuvio Live abbiamo continuato ad indagare sul caso, ricevendo alcune risposte, tra cui quella del dirigente Ettore Capriola che afferma: “Sono a Roma, non ero presente e non ho notizie su questo fatto”.

Vesuvio Live e Turris Live ribadiscono la loro totale stima nei confronti di gruppo squadra, staff e soprattutto di Mirko Conte che nonostante le mille difficoltà si sta comportando in modo ultra professionale. La squadra sul campo ha raccolto 14 punti, che attualmente vorrebbe dire dodicesima posizione, se non fosse per la spada di Damocle che pende sulla testa del club per questioni extra calcistiche.

Solo dopo la pubblicazione del nostro articolo, la società ha cancellato il precedente video e postato quello integrale, dove è presente anche questa risposta che vi abbiamo riportato in anticipo.