Il gol annullato al Venezia, Marelli: “Scelta giusta, non si può segnare dopo tocco di mano”

L’episodio della serata è successo al 98′ di Inter-Venezia. In una partita difficile e bloccata i nerazzurri sono riusciti a vincere contro la squadra di Eusebio Di Francesco grazie al gol di Lautaro Martinez. Sull’ultimo pallone della partita è poi arrivato l’incredibile gol del pareggio degli ospiti, che però è stato annullato dal VAR (qualche minuto dopo) per un fallo di mano di Sverko. L’episodio ha fatto chiacchierare tantissimo il web: c’è chi è d’accordo con la scelta e chi invece si schiera contro. Sul tema a DAZN ha parlato l’ex arbitro Luca Marelli che ha fatto chiarezza sul caso della serata.

L’episodio del gol di Sverko durante Inter-Venezia spiegato da Luca Marelli

Sul caso nel lungo post-partita di DAZN ha parlato l’ex arbitro Luca Marelli. La scelta è quella giusta, Sverko insacca la palla in porta con la mano sinistra: “Non se ne accorge neanche Sverko, inizialmente non si accorge neanche del gol. Ci sarebbe stato comunque da discutere sul salto ai danni di Bisseck, ma c’è il tocco di mano che toglie ogni dubbio. La rete non può essere convalidata perché il tocco avviene nell’immediatezza: subito dopo c’è stato un doppio tocco, primo di Sverko e poi di Bisseck. È stata annullata senza on field review, perché è una valutazione oggettiva. Non si può toccare con la mano e subito segnare una rete, a prescindere dalla volontà, il regolamento è chiaro su ciò. Non è rete”.

“Le immagini lo certificano – risponde Marelli – si vede proprio la mano che si muove al contatto col pallone prima che si infila in porta. Anche io ho dovuto riguardarlo più volte per accertarmi della decisione, ma dal retroporta si vede bene ed è un’immagine chiara dunque non c’è nessun caso“.