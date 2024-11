Sono ancora vive le immagini di Massimiliano Allegri che scarica tutta la sua rabbia contro la dirigenza della Juventus al termine della finale di Coppa Italia appena vinta contro l’Atalanta. Il giorno successivo era arrivato l’inevitabile licenziamento, per aver avuto ‘comportamenti incompatibili con i valori del club’.

Nella giornata di oggi, l’assemblea degli azionisti bianconeri ha approvato un bilancio in negativo di 199 milioni di euro. Tra i vertici societari erano presenti anche il presidente Ferrero e Giorgio Chiellini.

Assemblea azionisti Juve, “avete lasciato solo Allegri”: in risposta un silenzio omertoso

Nel corso della riunione con i soci, uno di questi ha preso parola creando attimi di tensione, riportando sul tavolo un argomento che era stato scientificamente riposto nel dimenticatoio, ovvero lo sfogo del tecnico toscano, arrivato evidentemente al culmine di mesi di manovre interne di cui ad oggi si sa ancora poco, volte a complicare il suo lavoro. Le stesse manovre che lo hanno poi portato ad esternare tutta la sua frustrazione allo stadio Olimpico in quei concitati attimi.

“Al J-museum ci dovrebbe essere la gigantografia di Allegri ma non accadrà, l’avete lasciato solo. Qualcuno ha tramato contro di lui”. Una frase decisamente scomoda, considerando l’incravattato ‘stile Juventus’, che in risposta non ha ricevuto parola alcuna.

Solo omertoso silenzio: tutti in quel contesto avrebbero potuto aggiungere qualcosa, ma nessuno l’ha effettivamente fatto. Chi per interesse, chi per paura, chi chiaramente per mancanza di interesse all’argomento.

Sui social, invece, il polverone si è alzato eccome.