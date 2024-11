Rinviata Juventus Next Gen-Turris, accolta la richiesta dei bianconeri: la nuova data

Rinviata la sfida tra Juventus Next Gen e Turris in programma il prossimo sabato 16 novembre a causa della pausa nazionali

La sfida tra Juventus Next Gen e Turris in programma sabato 16 novembre è stata rinviata. La sfida del prossimo turno di Serie C è stata rimandata a seguito delle tante convocazioni per le nazionali che ha dimezzato la formazione bianconera.

La richiesta inviata dalla società di Torino è stata accolta dalla Lega, che ha deciso di posticipare anche le sfide di Milan Futuro e Atalanta U23. Non una buona notizia per i tifosi corallini, visto che la trasferta (già proibitiva di suo), si complica ulteriormente per colpa della nuova data scelta.

Juventus Next Gen-Turris rinviata a mercoledì 27 novembre dopo la richiesta dei bianconeri

Con un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato il rinvio delle tre sfide che hanno come protagoniste le seconde squadre delle big italiane. La richiesta, poi accolta, era stata inviata in primis proprio dalla Vecchia Signora.

Per la Turris dunque ci sarà una settimana di riposo forzato, per poi ritornare in campo domenica 24 novembre alle ore 15:30, quando al Liguori arriverà il Foggia che aprirà un dicembre importantissimo per i corallini sia in campo che fuori dal rettangolo verde.

Per i corallini dunque a maggior ragione ci sarà massimo sforzo di energie nell’importante sfida di stasera contro il Team Altamura, che vale tantissimo a livello di classifica e morale. I bianconeri invece si fermano dopo la sconfitta arrivata ieri contro il Foggia per 1-0 e una situazione in classifica abbastanza complicata, in attesa di scoprire il risultato del Taranto che questa sera affronterà l’Audace Cerignola, vera e propria sorpresa di questo girone.